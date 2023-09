Roma, Dybala-Lukaku l’attesa sta per finire. Prima volta per NDicka

Tutto pronto per l'esordio della coppia dei sogni

È tutto pronto per l’esordio in maglia giallorossa della coppia dei sogni, composta da Romelu Lukaku e Paulo Dybala, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Se l’allenamento di giovedì è servito per rivedere in gruppo quasi tutti i calciatori della rosa, quello di ieri ha dato allo Special One la certezza che potrà fare affidamento sulla coppia che dovrà togliere la Roma dalla zona bassa della classifica. Contro l’Empoli domani sera (ore 20.45, arbitra Sacchi) ci sarà il pubblico delle grandi occasioni – restano a disposizione meno di cento biglietti ma l’Olimpico sarà ancora una volta sold out – e l’atmosfera è quella di una ripartenza dopo un avvio disastroso (appena 1 punto in 3 partite). Da domani, dunque, comincia un nuovo campionato per la Roma – che giovedì farà anche il suo esordio in Europa League – in cui le possibilità di errore sono ridotte al minimo.

Per questo Mourinho, che oggi parlerà in conferenza stampa, non farà troppi calcoli sulla formazione da mandare in campo. “Pronti per quello che verrà”, ha scritto Dybala su Instagram condividendo una foto che lo ritrae con Lukaku, Paredes e Sanches nel corso dell’allenamento di ieri. I giallorossi sono tutti recuperati e abili, ad eccezione di Pellegrini e probabilmente Smalling, che da qualche giorno è sparito dal campo e quasi certamente sarà out contro l’Empoli. Per quanto era piena fino a qualche giorno fa l’infermeria, non è andata nemmeno male a Mou, che forse per la prima volta da quando siede sulla panchina della Roma ha una rosa profonda che gli permette di sopperire alle assenze.

Al posto dell’inglese, quindi, dovrebbe fare il suo esordio Ndicka, che i primi minuti in stagione li ha giocati con la nazionale della Costa d’Avorio. Insieme a lui in difesa ci saranno Llorente al centro e Mancini, che ieri si è allenato regolarmente e ha smaltito il problema muscolare accusato in Nazionale. Al posto del capitano, invece, dovrebbe toccare ad Aouar.

