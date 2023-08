Roma, Dybala e Mourinho restano al centro ma mancano i rinforzi

A differenza di quasi tutte le A concorrenti, la Roma fatica a fare cassa e quindi a comprare, anche per i paletti messi dalla Uefa, come riporta Il Corriere della Sera. Mourinho fa esercizio di grande pazienza, ma per la sua squadra inizia una settimana decisiva: la cessione di Ibanez in Arabia può sbloccare la situazione e portare per prima cosa un centravanti come Arnautovic del Bologna. E poi una seconda punta come Marcos Leonardo del Santos.