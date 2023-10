Roma, due stop da un mese: Pellegrini piange, Dybala sorride

Da verificare le condizioni di Sanches, Llorente e Smalling: Mourinho spera di recuperarli almeno per la panchina contro il Monza

Redazione

Un sospiro di sollievo per Dybala, un grido d'allarme per Pellegrini. Mourinho dovrà rinunciare al giocatore più importante della rosa e al suo capitano per circa un mese, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera.

Nel caso della 'Joya' si tratta però di una buona notizia: l'infortunio al ginocchio sinistro è meno serio di quanto ipotizzato ed è stato escluso l'interessamento del legamento crociato, riportando uno stiramento al collaterale mediale. L'argentino non partirà con la sua nazionale perché dovrà sottoporsi a circa due settimane di fisioterapia prima di una nuova risonanza magnetica e solo successivamente, in caso di esito confortante, tornerà a lavorare sul campo: l'obiettivo è tornare per la sfida contro l'Inter di fine ottobre.

La risonanza a cui si è sottoposto Pellegrini ha confermato la lesione al flessore della coscia destra e il capitano potrebbe tornare il 9 novembre contro lo Slavia Praga, a 3 giorni dal derby. Domani mattina, alla ripresa degli allenamenti (assenti in 14, partiti con le rispettive nazionali), Mou verificherà la condizioni di Sanches, Llorente e Smalling con l'obiettivo di recuperarli almeno per la panchina contro il Monza.

