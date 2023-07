Roma, debutto di mattina in amichevole con la Boreale

Si apre il sipario sulla nuova Roma, la terza di José Mourinho. Questa mattina alle 10.30, i giallorossi affronteranno a Trigoria la Boreale, che milita nel campionato di Eccellenza laziale e in cui è cresciuto Edoardo Bove, per il primo test stagionale, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Sarà una Roma nuova a metà, perché mancheranno i nazionali e i nuovi acquisti, ad eccezione di Aouar e Kristensen, che è stato ufficializzato proprio ieri. Per il franco algerino di sicuro e forse anche per il danese – esterno destro di difesa, 26 anni, arrivato in prestito dal Leeds – saranno i primi minuti in maglia giallorossa.