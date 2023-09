Roma, da Lukaku buoni segnali per Mourinho

Buoni segnali per Mourinho sul fronte Lukaku, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Ieri l'attaccante ha giocato per 66 minuti nella vittoria del Bel gio contro l'Azerbaigian (gara valida per le qualificazioni agli Europei 2024). Fascia da capitano al braccio, il centravanti della Roma si è mosso bene, prima di lasciare ll posto a Batshuayi, dando anche il via all’azione che ha portato alla rete di Carrasco. Lo aveva detto alla vigilia il c.t. Tedesco che, pur non avendo ancora i 90 minuti nelle gambe, non avrebbe rinunciato al suo capitano ed è stato di parola. Mourinho, che nel week-end libero concesso alla squadra è volato prima in Portogallo dalla madre e poi a Londra dove c'è il resto della sua famiglia, ha osservato tutto a distanza con lo sguardo interessato di chi aspetta il rientro di un calciatore che può cambiare il destino romanista dopo una partenza da brividi. All'Empoli, lo scorso 23 aprile, Lukaku ha realizzato una doppietta mettendo in in mostra tutto il repertorio: un gol di destro, uno di sinistro ed infine un assist per Lautaro Martinez. Domenica proverà a ripetersi.