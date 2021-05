Roma, contro lo Spezia non è una formalità. Pellegrini, lesione al flessore

Il capitano out per 15 giorni. Nell'ultima di campionato c'è da guadagnare la qualificazione alla neonata Conference League

L’entusiasmo fa sempre bene e in questo senso l’effetto Mourinho è stato un toccasana per la Roma, che sembrava destinata a un tristissimo finale di stagione, scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera. Dopo l’annuncio dello Special One in panchina per le prossime tre stagioni, invece, la squadra ha cambiato marcia. Quattro partite, tre vittorie e una sola sconfitta (1-3 contro l’Inter). L’entusiasmo, però, non deve far dimenticare che c’è un ultimo passo da fare, domenica alle 20:45, in trasferta contro lo Spezia e guadagnare la qualificazione alla neonata Conference League. La terza coppa è distante dalle luci della Champions, ma i Friedkin ci tengono a non uscire completamente dall’Europa, per motivi di immagine e bilancio. La Roma ha 2 punti in più del Sassuolo (61 a 59), con gli emiliani impegnati contro la Lazio nell’ultimo turno. I due scontri diretti sono finiti in parità. In caso di parità di punti conterà la differenza reti generale, che per ora dice +10 per la Roma. Fonseca dovrà fare sicuramente a meno di Ibanez e Pellegrini, usciti per infortunio contro la Lazio. Il capitano è stato sottoposto a un’ecografia che ha evidenziato una lesione di primo grado a flessore della gamba sinistra. Stop di 15 giorni.