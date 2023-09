Roma, con il Torino serve cambiare passo in trasferta

Vincere a Torino (ore 20.45, arbitra Guida) per dare continuità alla gara con l'Empoli della scorsa settimana e ridare dignità ad una classifica che fino a questo momento è deficitaria per la Roma, ma anche per invertire una rotta che vede i giallorossi faticare moltissimo lontano dall'’Olimpico, scrive Gianuca Piacentini su Il Corriere della Sera. Dal 29 gennaio, giorno di Napoli-Roma prima del girone di ritorno dello scorso campionato, la squadra di Mourinho ha infatti ottenuto 6 sconfitte, 3 pareggi ed una sola vittoria, proprio contro i granata di Juric, lo scorso 8 aprile grazie a un rigore di Dybala. Un rendimento esterno da squadra di metà classifica e non da formazione che ambisce a conquistare un posto in Champions.