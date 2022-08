Roma, con il Monza si cambia: dentro Celik e Zalewski

Attento a ogni particolare, talvolta fino a sfiorare l’ossessione, José Mourinho nel dopo Juve-Roma ha fatto sapere di non essere contento del giorno di riposo in più che il calendario ha concesso al Monza, prossimo avversario dei giallorossi, domani sera all’Olimpico, scrive Luca Valdisserri su Il Corriere della Sera. “Mi piacerebbe capire – ha detto lo Special One – perché loro hanno giocato al venerdì e noi al sabato”. Contemporaneamente ha chiesto e ottenuto un rinforzo in attacco (Belotti, arrivato ieri) e uno a centrocampo (Camara, atteso per oggi a Roma per le visite mediche).