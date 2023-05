Roma col cuore per l’Europa League. Mourinho: “Dybala e Wijnaldum? Difficile”

Dybala e Wijnaldum è questo il doppio dubbio che José Mourinho si porterà fino a pochi minuti prima dell’inizio della gara con il Bayer Leverkusen, semifinale di andata, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Ma non solo. Perché la carenza di alternative in ogni reparto potrebbe costringere il tecnico portoghese a modificare lo schieramento e affidarsi in avanti alla coppia Abraham-Belotti, utilizzati recentemente insieme nel match casalingo contro il Milan. In questo caso alle loro spalle giocherebbe Pellegrini, con Matic e uno tra Bove e Camara a metà campo. Il capitano avrebbe il doppio ruolo di trequartista o terzo in un centrocampo a tre. Sugli esterni Celik è favorito per giocare a destra, mentre a sinistra Spinazzola è in vantaggio su Zalewski. In difesa Cristante in mezzo a Mancini e Ibanez. Prima di decidere, però, Mourinho aspetterà di capire quanti minuti avranno nelle gambe Dybala e Wijnaldum.