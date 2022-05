Roma, col Bologna poco turnover. Mourinho: “Dobbiamo arrivare quinti”

Difficilmente il tecnico farà troppi calcoli sugli uomini da mandare in campo, a parte le scelte obbligate

“Contro il Bologna sarà una partita complicata. Per arrivare al quinto posto noi dovremo mettere in campo i migliori a differenza del Leicester, che gioca solo la Conference League perché in Premier non ha possibilità. Dovremo concentrarci solo sul campionato e dimenticare la coppa perché il prossimo anno vogliamo giocare l’Europa League“.

José Mourinho non ha parlato alla vigilia della gara col Bologna all’Olimpico (ore 20.45), ma il suo pensiero lo aveva espresso a chiare lettere giovedì sera a Leicester: la partita di stasera è fondamentale, soprattutto in un processo di crescita che la squadra ha intrapreso dal momento del suo arrivo, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Per questo difficilmente il tecnico farà troppi calcoli sugli uomini da mandare in campo, a parte le scelte obbligate: di sicuro non ci saranno Sergio Oliveira, squalificato, e Henrikh Mkhitaryan, che ha riportato una lesione al flessore della coscia destra e starà fuori 20 giorni.

In difesa potrebbe osservare un turno di riposo Smalling, al suo posto toccherebbe a Kumbulla insieme a Ibanez e Mancini. In mezzo al campo l’unico vero dubbio: senza Oliveira, dovrebbe toccare a Veretout, più che a Bove, giocare al fianco di Cristante, con Karsdorp a destra. A sinistra il ballottaggio è a tre e coinvolge Zalewski, Vina ed El Shaarawy. Il Faraone (o in alternativa Felix) potrebbe però trovare spazio anche al posto di Zaniolo e affiancare Pellegrini alle spalle di Abraham.