Roma coi cerotti ma passi falsi vietati. “Panolada” dei tifosi per Mourinho

"Sarà una settimana pericolosa, perché accumuleremo stanchezza e poi ci sarà il derby", aveva detto Mourinho al termine della gara vinta contro la Real Sociedad in Europa League, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Il primo ostacolo è il Sassuolo, formazione tra le più in forma in questo segmento di stagione: nelle ultime 7 partite, infatti, i neroverdi hanno ottenuto 14 punti (4 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta), gli stessi della Lazio e uno in più rispetto alla Roma, meglio (18) ha fatto soltanto il Napoli capolista.