Roma, chi non si muove e chi non vuole tornare

Pinto al lavoro per abbassare il monte ingaggi e per ridurre la rosa a disposizione di José Mourinho

C’è chi ha già salutato (Bruno Peres, Juan Jesus e Mirante), chi saluterà (Fazio e Santon), chi vuole restare anche se la società lo ha messo sul mercato (Pastore), chi non vuole tornare (Florenzi e Kluivert) e chi (Cengiz Under) contro ogni aspettativa potrebbe rientrare per rimanere, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Poi ci sono Dzeko e Mkhitaryan: il primo rimarrà fino alla fine del suo contratto (30 giugno 2022) e se Mourinho non avrà niente in contrario, il secondo entro un paio di giorni dovrebbe sciogliere le riserve e accettare il biennale proposto dalla Roma. Di tutti gli altri il g.m. Tiago Pinto farebbe volentieri a meno, per abbassare il monte ingaggi e per ridurre la rosa a disposizione di José Mourinho.