Roma, che fatica rimontare. L’Atalanta è da battaglia

Sabato sera Atalanta e Roma si ritrovano per una sorta di spareggio che ha in palio il quarto posto e la qualificazione alla prossima Champions League. L’Atalanta, scrive Valdiserri su Il Corriere della Sera, è una squadra da battaglia, che non si dà mai per vinta. Per 8 volte ha rimontato uno svantaggio e portato a casa punti: contro la Spal (da 0-2 a 3-2); Fiorentina (da 0-2 a 2-2); Udinese (da 0-1 a 7-1); Napoli (da 0-1 e 1-2 a 2-2); Verona (da 0-1 e 1-2 a 3-2); Inter (da 0-1 a 1-1); Genoa (da 1-2 a 2-2) e di nuovo Fiorentina (da 0-1 a 2-1).

La Roma, al contrario, è particolarmente fragile quando va in svantaggio. Lo ha recuperato solo in due occasioni, in casa: Roma-Cagliari 1-1 partendo da 0-1 e Roma-Spal 3-1 partendo da 0-1. Nelle altre cinque occasioni in cui è andata sotto – Atalanta all’andata, Parma, Torino, Juventus, Sassuolo e Bologna – ha sempre perso. L’Atalanta è avanti di 3 punti e ha vinto la gara di andata: in caso di nuovo successo dei bergamaschi i punti di distacco sarebbero praticamente 7, visto il regolamento sugli scontri diretti in caso di arrivo a pari punti.