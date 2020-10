Roma, cento giorni senza sconfitte (sul campo)

Ultima sconfitta: il 5 luglio, 2-1 a Napoli, terzo ko di fila. Inutile il gol di Mkhitaryan tra quelli di Callejon e Insigne. Ma da allora, e sono passati esattamente 100 giorni, la Roma sul campo non ha più perso, in Serie A, conquistando 8 vittorie e 3 pareggi, scrive Massimo Perrone sul Corriere della Sera, anche se lo 0-0 di Verona – per il caso-Diawara – si è trasformato in un 3-0 a tavolino per i gialloblù.

Un privilegio che, in questi 3 mesi abbondanti, condivide solo con le milanesi: 9 vittorie e 2 pareggi i rossoneri, 7 successi e 4 pari i nerazzurri. L’Atalanta ha perso una volta (contro l’Inter), il Napoli 2, Fiorentina e Sassuolo 3, la Juventus addirittura 4, il Verona pure, la Lazio 5 come Genoa e Torino.

Due i precedenti con il Benevento, che giocherà domenica alle 20.45 all’Olimpico: 4-0 fuori e 5- 2 in casa nel 2017-18.