Roma, c’è la Real Sociedad. Mourinho si gode Spinazzola

Evitato l'Arsenal ma la Real Sociedad è terza nella Liga è avversario temibile, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Con la vittoria contro il Salisburgo, e il passaggio agli ottavi di finale di Europa League, è iniziata la fase 3 della stagione romanista, quella che dovrà portare, passando per la coppa o per il campionato, i giallorossi alla qualificazione in Champions League. Sul cammino europeo della formazione di Mourinho c'è un altro ostacolo duro da superare: la Real Sociedad è terza nella Liga spagnola alle spalle di Barcellona e Real Madnd, alla sua migliore stagione negli ultimi anni. Giocando ogni tre giorni partite decisive, lo Special One avrà bisogno di attingere a tutta la rosa. In questo senso la gara col Salisburgo ha restituito al tecnico almeno un palo di certezze e una speranza: le certezze sono Spinazzola e Belotti, la speranza è Wijnaldum. L'esterno sembra tornato il protagonista dell'Europeo vinto in maglia azzurra. Dopo un inizio di stagione complicato, con qualche problema fisico di troppo, si è ripreso la titolarità della fascia sinistra, facendo traslocare Zalewski a destra.