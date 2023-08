Roma, Bruno Conti in panchina: “Grazie Mou, che emozione”

Al cuore non si comanda, e quando la Roma chiama, Bruno Conti non può far altro che rispondere "presente". E così, dopo l'atto d'amore nella stagione 2004-05, quando rimase 3 mesi in panchina guidando la squadra fino alla finale di Coppa Italia persa contro l'Inter, l'attuale coordinatore delle Under giallorosse (dalla 10 alla 14) domani sera sarà in panchina contro la Salernitana al posto di José Mourinho, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Lo Special One è squalificato, e con lui il suo secondo Foti, Nuno Santos e Salzarulo, per questo toccherà al Marazico, uno dei pochi rimasti a Trigoria con il patentino Uefa Pro, quello che serve per sedersi in panchina in serie A. A guidare la squadra sarà il preparatore atletico Stefano Rapetti, che si è "allenato" per tutto il precampionato sotto la supervisione di Mou, ma la scelta di una bandiera come Conti, di un campione d'Italia e del mondo, l'unico in grado di reggere il confronto con Francesco Totti nel cuore di tutti i romanisti è l'ennesima fatta per arrivare al cuore dei tifosi.