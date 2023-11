Roma battuta, Mourinho furioso: “Orribili, tutto da buttare”

Giallorossi spenti, distratti, con la testa al derby di domenica pomeriggio

Redazione

La Roma affonda nel gelo di Praga, perde la partita, la faccia e il primo posto nel girone di Europa League che adesso, per differenza reti, è nelle mani dello Slavia, scrive Alessanro Bocci su Il Corriere della Sera. Un giovedì da dimenticare anche per Lukaku, che resta all'asciutto dopo una striscia di 14 gare sempre in gol. Stavolta Romelu neppure tira in porta, in un pomeriggio in cui i giallorossi offrono il peggio del loro repertorio: spenti, distratti, con la testa al derby di domenica pomeriggio.

Lo Slavia, invece, ha voglia, energia e risponde al 2-0 dell'andata con lo stesso nsultato. Due gol confezionati nella prima mezzora della ripresa: Jurecka sottomisura, sfruttanda l'assist di Chytil, sblocca fl risultato. Masopust, con un tiro angolato dal limite, chiude il conto. I cechi per due volte vanno vicino al 3-0. La Roma ha una sola occasiune, sullo o-0, un tiro di Belotti non irresistibile. Mourinho, alla fine, è una furia e impone ai giocatori di restare in silenzio: "Siamo stati orribili. Solo Bove, che ha vent'anni, è stato all'altezza della situazione, mettendoci testa e gambe. Lo Slavia ha meritato di vincere e noi di perdere. Non ha funzionato niente. Ho parlato con la squadra, di solito non lo faccio dopo una partita". Il tentativo di dare subito una scossa prima della Lazio.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.