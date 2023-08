Roma, arrivano Renato Sanches e Paredes. Stallo per Zapata

Il centravanti atalantino accetta solo un trasferimento a titolo definitivo

A Trigoria in arrivo almeno due rinforzi entro l'inizio del campionato. A meno di una settimana dall'esordio con la Salernitana, la missione del general manager della Roma Tiago Pinto è quello di consegnare a Mourinho, seppur in netto ritardo, le pedine necessarie per completare la mediana giallorossa, scrive Emanuele Zotti sul Corriere della Sera. Entrambe sembrano destinate ad arrivare da Parigi: con il brasiliano del Psg Neymar a un passo dal trasferimento agli arabi dell'Al Hilal per quasi 9o milioni, le trattative per portare Leandro Paredes e Renato Sanches sono destinate a sbloccarsi nelle prossime ore. L'argentino ha già un accordo di massima con il club dei Friedkin ed è pronto a decurtarsi pesantemente l'ingaggio da 8 milioni percepito in Francia ed attende soltanto la fumata bianca tra le due società. Il classe 94 firmerà un biennale e, tra oggi e domani, è atteso in Italia per svolgere le visite mediche.

Discorso diverso invece per Sanches, pronto a trasferirsi in prestito (con semplice diritto di riscatto) ed aprire un nuovo capitolo della sua carriera con l'obiettivo di rilanciarsi sotto la guida di uno degli allenatori che da sempre stima di più. In questo caso, proprio come accaduto dodici mesi fa con Wijnaldum, sarà il Paris Saint-Germain a contribuire al pagamento dello stipendio da 6,5 milioni a stagione. Anche la trattativa per il portoghese è alle battute finali e, a meno di colpi di scena, il suo arrivo a Trigoria dovrebbe avvenire prima della gara contro la Salernitana.

L'effetto domino provocato dalla cessione di Neymar però potrebbe favorire la Roma anche per il discorso centravanti, riportando in pole position Marcos Leonardo. Il Santos ha diritto a percepire il 4% della vendita del giocatore dal Psg al club arabo: una boccata d'ossigeno per il club paulista che a questo punto potrebbe anche ammorbidire la sua posizione rispetto alla cessione della stella della nazionale under 20 brasiliana. L'operazione rimane complicata ma la Roma, che non ha ancora alzato l'offerta da 12 milioni più 6 di bonus, può contare sulla volontà del ragazzo di trasferirsi ad ogni costo alla corte di Mourinho.

Importanti sviluppi potrebbero arrivare nei prossimi giorni, soprattutto se la pista che porta a Duvan Zapata dell'Atalanta dovesse continuare ad essere tortuosa. Oltre all'accordo con la Dea, la richiesta è di 3 milioni + 7 per l'obbligo di riscatto, manca quello con il giocatore, il quale è disposto a trasferirsi soltanto a titolo definitivo.