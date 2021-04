Roma, arriva il Bologna ma si pensa già all’Ajax

Nemmeno il tempo di godersi la vittoria con l’Ajax che per la Roma, rientrata nel pomeriggio di ieri da Amsterdam dopo aver svolto in Olanda l’allenamento di scarico post partita, è di nuovo vigilia, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Domani (ore 18) i giallorossi affronteranno all’Olimpico il Bologna e Fonseca dovrà faticare per mettere in campo una formazione che sia in grado di non sfigurare, ma allo stesso tempo dovrà preservare gli uomini in vista del ritorno contro l’Ajax, giovedì 15. In campionato si parte dagli assenti sicuri: non ci saranno lo squalificato Cristante, oltre agli infortunati “irrecuperabili” Kumbulla, El Shaarawy e Zaniolo.

Sicuramente out anche Leonardo Spinazzola, uscito con l’Ajax a causa di un problema al flessore della gamba sinistra. La speranza della Roma è che l’esterno si sia fermato in tempo e non ci sia lesione: stamattina dovrebbe essere sottoposto ad ulteriori esami, anche se ieri dall’allenamento sostenuto in Olanda sono arrivate notizie abbastanza confortanti.

Seppure in via di guarigione, dovrebbero rimanere fuori ancora una volta Smalling e Mkhitaryan, con l’armeno che ha qualche possibilità in più di essere almeno convocato, mentre l’inglese continua ad essere valutato giorno per giorno. La formazione anti Bologna è quindi in alto mare.

Se Fonseca dovesse decidere di preservare Pellegrini, potrebbe dare spazio, a sorpresa a Javier Pastore. Ultima apparizione dell’argentino: nove minuti il 28 giugno scorso al Meazza contro il Milan.