Roma all’ultimo respiro. Fonseca: “È la svolta”

Il suo futuro (prossimo) è cambiato quando il pallone calciato da Pellegrini, a pochi secondi dalla fine della partita con lo Spezia, è finito in rete regalando alla Roma una vittoria (4-3) che sembrava sfumata, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

È per questo che Paulo Fonseca, per la prima volta da quando è sulla panchina della Roma, ha perso il suo tradizionale aplomb e ha fatto una corsa “alla Mazzone” per andare a festeggiare la vittoria con i calciatori. “È stato un momento emozionante – le parole di Fonseca – Sarebbe stata un’ingiustizia non vincere questa partita. L’abbraccio dimostra che stiamo tutti insieme, che la squadra è unita, ha lavorato molto e ha meritato la vittoria. Questi tre punti erano troppo importanti per noi, speriamo che siano quelli della svolta. Se è una situazione insanabile con Dzeko? Quello che è importante è ciò che abbiamo fatto in campo, è stata una grande vittoria di squadra“-

Per la sua squadra, però, chiede rispetto: “La Roma è importante e va rispettata. Penso solo alla mia squadra, è difficile vedere che si tratta la Roma in maniera diversa. Non parlo di me, ma ci si dimentica spesso di quello che stiamo facendo. Siamo terzi in classifica ma a sentire certe critiche sembra che siamo ultimi“.