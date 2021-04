Roma, allarme tiri subiti: contro Torino e Atalanta sono stati 45

Il dato preoccupa non poco Fonseca soprattutto in vista del doppio impegno contro lo United

Il recupero in un colpo solo di Spinazzola, Smalling, El Shaarawy e Kumbulla – con i primi due candidati a una maglia per Manchester United–Roma di giovedì prossimo – è la miglior notizia che potesse arrivare da Trigoria, scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera.

Dal campo, purtroppo, nelle ultime due partite ne sono arrivate di peggiori. La più eclatante è che tra Torino e Atalanta, la Roma ha subìto 45 tiri verso la porta, 20 dei quali nello specchio. Per l’esattezza: 23 e 11 contro i granata, 22 e 9 giovedì sera all’Olimpico contro la Dea.

In nessun altra partita di campionato la Roma aveva concesso così tanto all’avversario. Il numero massimo di tiri incassati era di 20 (14 nello specchio) in Roma–Milan 1-2 del 28 febbraio. Il dato più preoccupante è la differenza tra tiri effettuati e tiri subiti. Contro il Milan c’era stato, tutto sommato, equilibrio: 17 tiri Roma e 20 Milan, 10 a 14 nello specchio della porta. Contro il Torino sono stati 9/23 e 4/11, contro l’Atalanta 14/22 e 3/9.

Subire così tanti tiri a Manchester, contro una squadra che ha segnato 64 gol in Premier League, 15 gol in Champions e 10 in Europa League vorrebbe dire condannarsi a sicura sconfitta.