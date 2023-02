Roma al terzo posto, si propone Isco svincolato

Dolce e amaro. Mou sorride per il terzo posto in classifica – la Roma era stata più in alto solo alla quarta giornata, in vetta a pari punti con l’Atalanta ma seconda per differenza reti – ma non per la telenovela Zaniolo che gli ha tolto un calciatore importante, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Il portoghese ha poca fiducia nelle alternative, vedi Solbakken, che in ogni caso non potrà essere reinserito nella lista per l’Europa League. In soccorso di Tiago Pinto e dello Special One potrebbe arrivare un altro portoghese, Jorge Mendes, che tra i suoi assistiti ha Isco, ex Real Madrid, che ha da poco rescisso il contratto con il Siviglia dopo 4 mesi, 12 partite e 2 assist. L’idea Roma potrebbe prendere forma nelle prossime ore.