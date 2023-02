Roma addormentata, blitz della Cremonese

La famiglia giallorossa, come la chiama Mou, non sta bene, scrive Luca Valdiserri su Il Corriere della Sera. Ma non è tutta colpa di Zaniolo. Uscita frastornata dal mercato, la Roma esce anche dalla Coppa Italia e accende la festa della Cremonese, unica tra le 20 squadre di serie A che non ha ancora vinto una partita in campionato, ma che vola in semifinale di Coppa.