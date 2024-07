Roma abbraccia Soulé e alza a 40 milioni l’offerta per Dovbyk

L’attesa della Roma è finita: ieri sera, intorno alle 22, Matias Soulé è sbarcato all’aeroporto di Fiumicino, salutato da centinaia di tifosi, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. L’attaccante argentino stamattina sosterrà le visite mediche, poi andrà direttamente a Trigoria per mettersi a disposizione di De Rossi e firmare il contratto che lo legherà alla Roma per i prossimi 5 anni. E non è ancora finita. Perché il direttore sportivo Florent Ghisolfi è pronto ad alzare nelle prossime ore l’offerta al Girona per Dovbyk, aumentando da 32 a 34 milioni la parte fissa, a cui vanno aggiunti i bonus – una parte facilmente raggiungibile e legata al rendimento del calciatore (gol e presenze) e una parte legata agli obiettivi raggiunti dalla squadra (piazzamento finale e partecipazione alle coppe europee), che porteranno il costo dell’intera operazione molto vicino ai 40 milioni della clausola rescissoria pretesa dalla società spagnola. Per completare la rosa, quindi, mancano ancora alcuni elementi, compreso il terzino destro: in quel ruolo, con Karsdorp fuori rosa e con Sangarè (ieri ha fatto il turista nella Capitale insieme a Joao Costa) ancora troppo acerbo per giocare titolare, attualmente c’è il solo Celik. Nel mirino c’è lo spagnolo Pubill, classe 2003 dell’Almeria attualmente impegnato nei Giochi olimpici con la Spagna: il suo agente è Ramadani, lo stesso di Sangarè.