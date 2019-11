Roma, abbondanza inedita. Fonseca ridisegna la squadra

Paulo Fonseca riscopre l’abbondanza e ridisegna la Roma, ancora una volta, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Il rendimento in calo di Federico Fazio, espulso contro l’Udinese e tra i peggiori contro il Borussia e a Parma, spingerà Fonseca a riportare in difesa Gianluca Mancini. L’ex atalantino, rientrato immediatamente dalla Nazionale per un affaticamento muscolare che comunque non gli impedirà di scendere in campo alla ripresa del campionato, il 24 all’Olimpico contro il Brescia, è stato la rivelazione di questo segmento di stagione: lo stesso allenatore romanista si è detto più volte sorpreso della sua capacità di adattarsi in un ruolo che aveva ricoperto solamente da giovanissimo.

Tornerà, quindi, a fare coppia con Chris Smalling: insieme dal primo minuto hanno giocato solamente in tre occasioni, a Lecce (0-1), in casa col Cagliari (1-1) e a Genova con la Sampdoria (0-0) e nella vittoria di Udine, dopo l’espulsione di Fazio.

Perotti, Under ma soprattutto Diawara, alla ripresa avranno una condizione fisica migliore, ma i rientri più importanti sono quelli di Mkhitaryan e Pellegrini, che probabilmente non sono pronti per partire immediatamente titolari col Brescia, ma che saranno fondamentali nelle 7 partite che separano la Roma dalla sosta natalizia in cui la formazione giallorossa si giocherà il passaggio del turno di Europa League e in cui cercherà di dare uno strappo decisivo nella corsa Champions. Entrambi possono giostrare alle spalle di Dzeko, nella posizione in cui è (ri)esploso Pastore, ma anche esterni e, nel caso dell’azzurro, pure davanti alla difesa. Fonseca, insomma, ora avrà solamente l’imbarazzo della scelta.