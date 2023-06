Roma, abbonamenti già vicini a quota 40mila

E' partita molto bene anche la vendita dei mini abbonamenti, riservata ai tesserati per il prossimo campionato, per il girone di Europa League e per la prima di Coppa Italia

Sono oltre 39mila le tessere vendute per la prossima stagione di serie A, comprese quelle nei settori premium: già tremila in più rispetto a quelle staccate lo scorso anno. È dunque partita molto bene anche la vendita dei mini abbonamenti, riservata ai tesserati per il prossimo campionato, per il girone di Europa League e per la prima di Coppa Italia: in poche ore staccate più di 4 mila tessere.