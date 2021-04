Roma, a Cagliari soltanto un test prima del Manchester United

Ma Fonseca assicura: "Testa al campionato, poi penseremo all’Europa League"

È un compito difficile, quello di Paulo Fonseca: mantenere alta la concentrazione della squadra per una partita, quella con il Cagliari di oggi, che da quasi tutti è vista solo come un ostacolo verso quella ben più importante di giovedì a Manchester contro lo United. Tutto ciò, scrive Gianluca Piacentini sull'edizione romana del Corriere della Sera, mentre fuori da Trigoria impazza il toto allenatore per la prossima stagione, con Sarri e Allegri primissime scelte. Consapevole che il suo destino romanista è appeso ad un filo molto sottile, il tecnico portoghese prova a difendere il suo lavoro. "Non cerco scuse o alibi, ma abbiamo perso giocatori importanti: con tutti a disposizione avremmo potuto fare di più". Come domenica scorsa contro il Torino, anche a Cagliari farà un ampio ricorso al turnover. La buona notizia è il recupero di Spinazzola, Smalling, Kumbulla ed El Shaarawy, quella cattiva il nuovo stop di Calafiori e Mirante: entrambi avrebbero giocato ma sono out. L’idea è mettere minuti nelle gambe soprattutto di Spinazzola e Smalling: "Uno di loro potrebbe partire dell’inizio, ma è una situazione che dobbiamo gestire con attenzione. La squadra sta bene fisicamente e la gara con l’Atalanta lo ha dimostrato". In porta, vista l’assenza di Mirante, dovrebbe giocare Pau Lopez, a meno che Fonseca non decida di dare spazio a Fuzato. In mezzo al campo giocherà Villar ("Ha avuto un calo di rendimento ma ora è di nuovo in crescita").