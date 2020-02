Roma, 2020 quasi da retrocessione. Il doppio flop di Petrachi e Fonseca

Parlano i numeri: cinque sconfitte, un pareggio e una vittoria nel 2020. Quattro punti su 21 disponibili, una media da rischio retrocessione. Nell’ipotetica classifica del 2020, la Roma è quartultima. Un disastro. Il giorno dopo la sconfitta di Bergamo contro l’Atalanta Fonseca ha parlato alla squadra senza toni aspri: ha visto passi avanti rispetto a Sassuolo e Bologna. Cuor contento, il ciel lo aiuta. Giovedì sera, contro i belgi del Gent, la Roma è già all’ultima spiaggia stagionale: il quarto posto in campionato è lontano 6 punti; la Coppa Italia è finita ai quarti; l’Europa League è l’obiettivo rimasto. Il Gent è in ottima salute: in campionato è al secondo posto e viene da 5 vittorie nelle ultime 6 giornate. Il punto di forza è l’attacco, con il canadese David (19 gol), l’ucraino Yaremchuk (17) e il belga Depoitre (15). Bisognerà stare attenti, visto che nelle ultime 12 partite la Roma ha tenuto la porta imbattuta in una sola occasione: a Parma, negli ottavi di Coppa Italia (2-0).

Fonseca ha perso il “tocco magico” che gli aveva fatto indovinare tante mosse durante il primo periodo di difficoltà. I tecnici avversari lo hanno studiato. Come riportato da Luca Valdiserri su “Il Corriere della Sera”, Gasperini, nel dopo-gara, ha spiegato che il gol di Palomino è venuto da uno schema provato e riprovato “perché avevamo visto che la Roma va in difficoltà sul secondo palo”. Hanno molto stupito anche le sostituzioni fatte da Fonseca: con la squadra in svantaggio sono rimasti in panchina per 90’ sia Under che Kalinic, con Fazio che ha chiuso da centravanti accanto a Dzeko. Kalinic è sempre più il simbolo del fallimento del mercato “furbo” di Petrachi: nessun gol, 2 milioni e mezzo di ingaggio, 3 milioni di prestito pagati all’Atletico Madrid. La Roma è una polveriera.