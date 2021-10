Roma, 11 gare senza pareggiare: mai successo

Mourinho ha stabilito un curioso record nella storia giallorossa

Pareggio? No, grazie. La Roma è una delle 4 squadre della Serie A che non hanno ancora uscire la X in schedina, scrive Massimo Perrone sul Corriere della Sera. Ma Empoli e Fiorentina hanno disputato – senza pareggiare – giusto quelle 7 partite, e il Napoli, 7 vittorie su 7 in A, un 2-2 a Leicester in EL l’ha fatto. La Roma ha giocato più di tutti, 11 incontri Conference compresa, con 9 vittorie e 2 sconfitte.Mourinho ha stabilito un curioso record, perché in precedenza per tre volte la Roma nelle 10 partite iniziali aveva vinto o perso, nel 1990-91, poi nel 2006-07 e nel 2013-14, e la X era sempre uscita all’undicesimo incontro: tutti 1-1, in casa del Valencia, col Chievo e a Torino contro i granata, dove si interruppe nel 2013 la striscia di 10 successi di Garcia.