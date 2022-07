Rivoluzione Friedkin: prima si compra, poi si vende

La Roma ha ribaltato il concetto perché certi treni passano una volta sola, come quello che ha portato Dybala in giallorosso, dopo che per settimane l’argentino era stato in mano all’Inter

Il tempismo, nel calcio, è fondamentale, scrive Luca Valdisserri su Il Corriere della Sera. Tra un gol e un pallone in tribuna passa una frazione di secondo, come tra un salvataggio miracoloso e un rigore procurato. Lo stesso vale per il calciomercato, una giungla dove devi correre veloce sia se sei cacciatore che se sei preda. Spesso criticati per il loro mutismo, i Friedkin stanno facendo la rivoluzione silenziosa. In tanti club vale la legge “prima si vende e poi si compra”, la Roma ha ribaltato il concetto perché certi treni passano una volta sola, come quello che ha portato Dybala in giallorosso, dopo che per settimane l’argentino era stato in mano all’Inter. Tiago Pinto aveva avuto un contatto con gli agenti di Dybala un mese fa, poi si era spenta la luce perché la destinazione della Joya sembrava definita.