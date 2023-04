Rischio di gravi scontri. Proibita la vendita dei biglietti agli olandesi

Niente biglietti per Roma-Feyenoord ai tifosi residenti non solo a Rotterdam, ma in tutta l’Olanda, come riporta Renato Frignani su Il Corriere della Sera. La decisione sarà ratificata questa mattina al termine del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura. In assenza del responsabile di Palazzo Valentini, che potrebbe essere nominato la prossima settimana dal Consiglio dei ministri, a firmare il provvedimento sarà il vicario Raffaella Moscarella, che ieri ha convocato la riunione alla quale prenderanno parte, come sempre, i vertici delle forze dell’ordine, con la delegazione del Comune.