E da oggi la nuova Roma. La prossima Roma, tutta da costruire. Non c'è tempo da perdere e infatti già in giornata, al massimo entro domani, Gian Piero Gasperini e Ryan Friedkin si metteranno seduti per definire le questioni lasciate in sospeso prima di Verona. Non era giusto farlo prima, sarebbe sbagliato farlo più avanti. Questione numero uno (l'ordine è sparso, non temporale): i rinnovi dei contratti di Dybala, Pellegrini e Celik. E il momento di chiudere gli accordi. Dybala e Pellegrini rinnoveranno, salvo sorprese, ritoccando decisamente al ribasso i loro ingaggi. Un po' più complicato - scrive Davide Stoppini su Il Corriere della Sera - il discorso relativo a Celik. C'è poi il capitolo legato al direttore sportivo. Il rapporto con Massara si chiuderà per volontà esclusiva di Gasperini e non della società. Al suo posto è in pole position Tony D'Amico. da Bergamo potrebbe seguirlo anche Del Vescovo come responsabile sanitario del club. poi c'è il capitolo mercato, inevitabilmente legato alla figura del prossimo ds e che va diviso in due sezioni. La prima, le cessioni da effettuare entro il 30 giugno: verosimilmente partiranno due titolari. Koné è il più vicino a lasciare, l'Inter da un anno non ha mai mollato la presa. Ma attenzione anche a Ndi-cka, che ha richieste in Premier. Poi scatterà la seconda sezione, il piano acquisti.