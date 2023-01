Rincorsa Champions, la Roma all’assalto della Fiorentina con il super tridente

Stasera all'Olimpico Dybala guida l'attacco. Fari su Zaniolo dopo i fischi in Coppa Italia

Non è un'avversaria come tutte le altre, la Fiorentina (stasera all'Olimpico, ore 20.45), per José Mourinho, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Proprio contro la formazione viola, il 22 agosto 2021, lo Special One si è seduto per la prima volta in serie A (prima i giallorossi avevano giocato in Turchia contro il Trabzonspor) sulla panchina romanista: all'Olimpico finì 3-1 grazie alla doppietta di Veretout e al gol di Mkhitaryan.

Protagonista di quel match fu Abraham, anche lui all'esordio assoluto, rimasto a secco ma autore di due assist vincenti. La Roma stasera gioca per rimanere attaccata alla corsa per la Champions. Mourinho si affiderà ancora una volta a Dybala, l'unico in grado con le sue giocate di accendere la luce romanista e di far aumentare la qualità del gioco, che poi è la critica che negli ultimi tempi viene rivolta alla Roma. La "Joya" non ha una grande tradizione contro la formazione viola: da quando è in Italia in 14 incontri le ha segnato solo una volta. Giocherà alle spalle di Abraham e probabilmente ancora una volta al fianco di Zaniolo.

Il numero 22 è un altro che avrebbe bisogno di un guizzo per dare una svolta alla sua stagione, finora al di sotto delle aspettative. Il nervosismo cresce, come si è visto giovedì contro il Genoa in Coppa Italia, l'Olimpico per la prima volta gli ha riservato qualche fischio e Mourinho si è sentito in dovere di difenderlo pubblicamente.