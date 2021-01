Rimonta per Reynolds, da piazzare gli esuberi

Bryan Reynolds sembrava ormai destinato alla Juventus, che lo avrebbe parcheggiato per 18 mesi al Benevento. E invece il futuro del terzino destro statunitense, di proprietà del Dallas Fc, non è ancora scritto del tutto, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Nelle ultime ore, infatti, la Roma è tornata alla carica con la società texana, con cui ha raggiunto un accordo sulla base di 7 milioni di euro, e con il calciatore, facendo leva su un paio di argomentazioni convincenti: 1) avendo uno slot libero per gli extracomunitari, Reynolds potrebbe essere direttamente romanista senza passare per il prestito in provincia, a Benevento; 2) alla Roma avrebbe più possibilità di giocare rispetto a quello che potrebbe mai fare una volta arrivato in bianconero. Da piazzare ci sono Fazio (con il Parma il nodo è l’ingaggio), Santon, Juan Jesus e Pastore.