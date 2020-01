Rilancio Roma, Fonseca sorride: “Vinto con coraggio e ambizione”

La Roma si rialza. Dopo due sconfitte consecutive in campionato, e una vittoria a Parma in Coppa Italia, la formazione giallorossa passa 3-1 a Marassi contro il Genoa e si riporta, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera, in attesa della gara di stasera dell’Atalanta con la Spal, da sola al quarto posto.

Paulo Fonseca, a fine partita, è raggiante. “Sono tre punti importantissimi – le sue parole – non era facile in questo stadio. Sono felice perché abbiamo vinto giocando con ambizione e con coraggio”. Protagonisti del match sono stati Spinazzola e Cengiz Under, che per motivi diversi hanno rischiato di non esserci. “Spinazzola ha giocato una bellissima partita, e anche Under, ma tutti i ragazzi hanno fatto una buona prestazione, soprattutto nel primo tempo è stata una partita quasi perfetta. Abbiamo avuto qualità davanti, ma non dovevamo permettere al Genoa di segnare alla fine del primo tempo; all’inizio del secondo abbiamo sofferto un po’, ma siamo stati sempre compatti con un buon atteggiamento. Bravo Lopez, che ha fatto grandi parate“.

Ora la Juventus e il derby. Contro i bianconeri non ci sarà Edin Dzeko, tornato al gol ieri: sono 11 le sue reti stagionali, 8 in campionato. “Da un attaccante-le parole del bosniaco-ci si aspettano i gol. Le critiche ci stanno, ne ho avute tante in carriera, ma non ci penso. Se segno di più sono il primo ad essere contento. Abbiamo fatto una grande partita, abbiamo sbagliato solo sul loro gol, ma alla fine la nostra qualità è uscita fuori“. Non ci sarà contro la Juventus, ma è già concentrato sul derby. “Spero che i ragazzi ci porteranno in semifinale di Coppa Italia. La Lazio? Mi mancano due gol per arrivare a quota 100 in giallorosso, voglio riuscirci presto…“.