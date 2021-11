Retromarcia di Dazn: si andrà avanti con la doppia utenza. Giorgetti soddisfatto

Per questa stagione non avverrà alcuna modifica delle condizioni contrattuali

La rivolta degli utenti sui social, le associazioni dei consumatori sul piede di guerra e la convocazione del ministro Giorgetti per un confronto il prossimo 16 novembre hanno spinto Dazn a un clamoroso dietrofront. E con una nota la tv che trasmette le dieci partite della Serie A annuncia che per questa stagionenon avverrà alcuna modifica delle condizioni contrattuali: continuerà la visione in contemporanea delle partite su due device con un solo abbonamento, come riporta il Corriere della Sera.