Repliche cancellate, nuove maglie e Coppa per dimenticare

La delusione per la figura fatta dalla Roma in occasione del derby c’è, ed è talmente cocente che Roma tv, il canale ufficiale del club, ha deciso di cancellare dalla programmazione le repliche della partita contro la Lazio: una strada già percorsa in passato dall’emittente in situazioni simili, come riporta Il Corriere della Sera.

Intanto, Paulo Fonseca pensa al campo: martedì c’è lo Spezia in Coppa Italia ed il tecnico portoghese darà spazio alle seconde linee, anche se le scelte in diversi casi sembrano obbligate. Giocherà Pau Lopez, così come Gianluca Mancini – squalificato per un turno in Serie A – e Kumbulla. A un passo, poi, l’annuncio dell’accordo con New Balance come sponsor tecnico.