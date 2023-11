Renato Sanches sparito, Aouar e Paredes deludenti. Si salva solo Lukaku

Quasi nessuno tra i calciatori arrivati in estate è riuscito a lasciare il segno

Redazione

Ad eccezione di Lukaku, che tiene alta la media, finora il mercato della Roma può considerarsi deficitario, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Se infatti l’attaccante belga è una delle poche (forse l’unica) note positive della prima parte della stagione, quasi nessuno tra i calciatori arrivati in estate è riuscito a lasciare il segno.

In difesa Kristensen e Ndicka finora non hanno inciso: il danese non è riuscito a conquistarsi la titolarità indiscussa della fascia destra e a volte è sembrato la brutta copia di Karsdorp, che infatti si sta riprendendo il suo spazio dopo essere stato sul mercato fino all’ultimo giorno. È dal centrocampo, però, che arrivano le delusioni più grandi: Paredes, Aouar e Sanches sulla carta erano considerati tre titolari, al punto di mettere in crisi le sicurezze di Cristante e Pellegrini, con Bove considerato l’ultimo in ordine di importanza.

Tra i tre nuovi il solo Paredes sta giocando con continuità, ma il rendimento non è quello che ci si aspetterebbe da un campione del mondo. Aouar ha fornito prestazioni altalenanti (“Deve essere lui a venire nella nostra direzione perché noi non andremo nella sua”, ha dichiarato Mou) mentre Sanches è un vero e proprio oggetto misterioso: 98 minuti (e un gol contro l’Empoli) il suo bottino in una stagione finora falcidiata dagli infortuni.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.