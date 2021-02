Recuperato Cristante, Kumbulla forse con il Milan

Paulo Fonseca, per la gara di questa sera contro il Braga, recupererà Bryan Cristante, che giocherà al fianco di Mancini e Spinazzola, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Il tecnico, però, non potrà contare su cinque calciatori: Smalling, Kumbulla, Ibanez oltre a Fazio e Juan Jesus, che sono fuori dalla lista Uefa.

Gli ultimi due saranno però a disposizione per il match contro i rossoneri. “Se sono pentito di averli lasciati fuori dalla lista? Si parla di questo perché è nata una situazione straordinaria, con tutti questi infortuni. Ma dovevo fare delle scelte e la lista non è lunghissima. Loro due, però, a Benevento mi sono piaciuti“.

Difesa d’ufficio per necessità o reale convinzione, resta il fatto che almeno uno potrebbe scendere in campo contro Ibrahimovic, domenica sera all’Olimpico. In alternativa, anche contro i rossoneri, Fonseca potrebbe arretrare Spinazzola perché difficilmente Kumbulla, al rientro, avrà nelle gambe 90 minuti. Chi non ce li ha sicuramente è Javier Pastore: fuori dalla lista europea, in campionato non troverà spazio in tempi brevi. «Sta recuperando pian piano, per noi è importante averlo comunque vicino alla squadra».