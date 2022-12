Quelli che si devono svegliare: il 2022 di Abraham è spaccato a metà

Il conto alla rovescia è partito, la ripresa s'avvicina sempre più e le inseguitrici si preparano a ridare l'assalto alla capolista, scrive Carlos Passerini sul Corriere della Sera. Una cosa è certa, anzi due. La prima è che gennaio sarà un mese chiave, visto che Spalletti e i suoi avranno ben tre scontri diretti con Inter, Juventus e Roma per dimostrare che la lunga sosta non ha intaccato quei meccanismi che hanno permesso loro di dominare la stagione fin qui. L'altra è che le inseguitrici avranno assoluto bisogno di recuperare chi è mancato finora, se vorranno provare ad approfittare di eventuali frenate del Napoli per riaprire la corsa scudetto. L'impressione è che il mercato di riparazione non porterà infatti chissà quali rivoluzioni, i soldi sono quelli che sono, quindi non aspettiamoci grossi colpi. Ecco perché ritrovare i gol perduti rischia di essere l'unica possibilità per chi insegue. Al Milan, per dire, nei primi tre mesi della stagione è mancato maledettamente De Ketelaere. Acquistato per 35 milioni, quasi tutto il budget di mercato, ha giocato 18 partite senza segnare lo straccio di un gol. Pioli valuta di schierarlo prima punta. Ma l'impressione è che il ragazzo abbia bisogno di una svolta mentale, prima ancora che tattica. Di sicuro non è stato un problema di ambientamento quello di Lukaku, che Milano e l'Inter li conosceva benissimo, quando in estate ha scelto di tornare. Il belga deve assolutamente voltare pagina per scacciare i fantasmi: Inzaghi ha bisogno dei suoi gol per risalire in classifica. Anche Mourinho aspetta con ansia qualcuno, Tammy Abraham, che ha vissuto un 2022 spaccato a metà: nella prima parte ha trascinato la Roma alla vittoria della Conference, nella seconda ha segnato la miseria di 3 gol in A. Diventerà padre, l'ha annunciato: chissà non sia d'aiuto. Chi invece non deve svegliarsi ma solo guarire e tornare in forma è Ciro Immobile, che non segna in Campionato dal 10 ottobre, un'eternità per uno come lui che ha vinto la classifica marcatori due volte nelle ultime tre stagioni. Il piano rimonta di Allegri passa invece da Pogba, Chiesa e Di Maria.