Quanto traffico a centrocampo: Paredes la sola certezza per Mourinho

Nel match di oggi a Cagliari (ore 18, tv su Dazn, arbitra Sozza), il portoghese non avrà a disposizione Pellegrini e Sanches, infortunati, ma non è questa l’unica difficoltà. L’unico vero dubbio di formazione riguarda proprio il centrocampo. Se Mou vorrà confermare il 3-5-2, con il rientrante Dybala al posto di Belotti e al fianco di Lukaku, allora in mezzo al campo dovrebbe trovare spazio lo stesso Aouar; in alternativa il tecnico potrebbe rispolverare il 3-4-2-1, con Bove e Paredes in mezzo al campo e uno tra El Shaarawy e Azmoun al fianco di Dybala alle spalle di Lukaku. Difficile immaginare un tridente "pesante" con Belotti insieme a Dybala e Lukaku.