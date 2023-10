Quando c’è Ndicka media-punti super, anche se le pagelle direbbero il contrario

Le statistiche parlano a favore del difensore ex Eintracht rimasto in panchina nei primi 3 incontri, in cui la squadra di Mourinho ha fatto solo un punto

Redazione

Il calcio spiegato dalle statistiche? Anche no. Dalla cartella Opta, l’agenzia regina dei numeri, per presentare Roma-Monza: "La Roma viaggia a una media di due punti a partita con Ndicka in campo in questa serie A, rispetto ai 0,3 senza di lui: una differenza di 1,7 punti a gara, nessuno ha un dato migliore". Certo, scrive Massimo Perrone su Il Corriere della Sera, i conti tornano: il difensore ex Eintracht è rimasto in panchina nei primi 3 incontri, in cui la squadra di Mourinho ha fatto solo un punto, e ha giocato tutti i 90’ negli altri 5, quando la Roma ne ha conquistati 10.

Il bello è che la media-punti, con Ndicka in campo, sarebbe ancora più alta calcolando i 2 successi in Europa League, ma lui ha preso 5 con lo Sheriff e 5,5 col Servette. Insomma, il parigino porterà pure fortuna, ma l’impressione è che non sia stato (almeno finora) merito suo…

