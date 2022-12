Prove tecniche di Roma: confermata la difesa a tre, Zaniolo fa il falso nove

È partito il conto alla rovescia verso la ripresa del campionato, il 4 gennaio all’Olimpico (fischio d’inizio alle 16:30) contro il Bologna. I calciatori si dimostrano impazienti di ricominciare, a partire da Paulo Dybala, l’ultimo rientrato a Trigoria dopo la vittoria nel Mondiale. L’argentino, scrive il Corriere della Sera, continua nel suo lavoro individuale, per presentarsi pronto al match contro il Bologna e ieri non ha preso parte al test a porte chiuse contro la Viterbese, squadra che milita in Serie C. La “sgambata” si è conclusa con la vittoria della Roma 3-1. Prima del calcio d’inizio è stato osservato un minuto di raccoglimento per ricordare Pelé. Pur non essendo un test particolarmente probante, la gara con la Viterbese ha dato alcune indicazioni che non possono essere ignorate a pochi giorni dalla ripresa.