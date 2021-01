Problemi muscolari: Pedro e “Miki” non si sono allenati

Se sarà un allarme vero e proprio lo dirà oggi pomeriggio (ore 14) Paulo Fonseca in conferenza stampa. Di sicuro l’avvicinamento al secondo match contro lo Spezia (domani all’Olimpico ore 15, arbitra Pairetto), dopo la disfatta di Coppa Italia, non procede nel migliore dei modi: ieri, infatti, si sono allenati a parte Mkhitaryan e Pedro, entrambi alle prese con un risentimento muscolare, scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera.

La loro presenza, quindi, è in dubbio: una decisione sarà presa dopo l’allenamento di rifinitura, ma se non dovessero farcela Fonseca avrebbe gli uomini contati dalla metà campo in su, con il solo Borja Mayoral come alternativa a Dzeko, con Pellegrini e Carles Perez alle spalle del centravanti bosniaco. Sembra difficile, infatti, che il portoghese possa cambiare modulo e passare al 3-5-2: in quel caso dovrebbe affiancare l’ex attaccante del Real a Dzeko, abbassando Pellegrini a centrocampo, che diventerebbe a cinque.

In mezzo al campo spazio alla coppia Villar-Veretout, con Karsdorp e Spinazzola sugli esterni. In difesa non ci sarà Gianluca Mancini, fuori perché deve scontare un turno di squalifica: al suo posto giocherà Kumbulla, in grande difficoltà nel match di martedì in Coppa Italia, al fianco di Smalling e Ibanez. In porta ancora spazio a Pau Lopez, visto che Mirante non si è ancora ripreso del tutto dalla lesione al flessore della coscia destra.