Prime mosse di Mourinho

Effetto Mourinho. Sul calcio italiano, tornato al centro dell’attenzione mondiale come quando Ronaldo sbarcò alla Juve. E ovviamente sulla Roma, che sarà rivoluzionata, riporta il “Corriere della Sera”. La rivoluzione in campo non...

Effetto Mourinho. Sul calcio italiano, tornato al centro dell’attenzione mondiale come quando Ronaldo sbarcò alla Juve. E ovviamente sulla Roma, che sarà rivoluzionata, riporta il "Corriere della Sera". La rivoluzione in campo non sarà soft ma nemmeno dispendiosa. Il motto della Roma dei Friedkin non cambia con Mourinho: vogliono fare un "calcio sostenibile", quindi senza spese folli. L’organico della Roma subirà una trasformazione. A cominciare dal portiere: si parla molto di De Gea, finito ai margini nello United, anche se il suo ingaggio è superiore ai 12 milioni; a Mou piace Rui Silva, che sta per svincolarsi dal Granada però ha un accordo di massima con il Betis. Un altro nome targato Gestifute è José Sa dell’Olympiakos. Intriga il ventitreenne in mezzo al campo Renato Sanches. E attenzione a Matic, perché in mezzo ai giovani Mourinho vuole qualche uomo di esperienza. Il Psg quasi sicuramente non riscatterà Florenzi a 9 milioni: l’azzurro tornerà a Roma e forse resterà. Rientreranno dai prestiti anche Under e Kluivert. a. Occhio anche a Trincao, che il Barcellona può cedere in prestito. Ma sulle scelte degli esterni d’attacco peserà la posizione in cui si deciderà di schierare Zaniolo: sulla fascia o in mezzo al campo?