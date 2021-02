Primavera ko con l’Inter, è il terzo nelle ultime 4 gare

A Sesto San Giovanni è arrivata la seconda sconfitta in campionato per la Roma Primavera, battuta 1-0 dall’Inter in uno dei due posticipi della nona giornata, scrive Marco Calabresi sul Corriere della Sera.

Per i giallorossi di Alberto De Rossi si tratta però del terzo k.o. in quattro partite dopo il lungo stop forzato, considerando anche quello negli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Verona. A punire la Roma è stata una disattenzione difensiva che al 57’ ha spalancato il campo all’uruguaiano Satriano.

Nel prossimo weekend la Roma non giocherà (in programma 6 recuperi della sesta giornata), tornerà in campo mercoledì 17 in casa del Cagliari. I giallorossi sono in testa con 21 punti, 4 in più di Spal e Juventus, ma gli emiliani hanno una gara in meno.