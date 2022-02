Primavera, il recupero oggi col Genoa per l’allungo

Per i ragazzi di Alberto De Rossi è l’ultimo impegno di un girone di andata dominato, che la Roma chiuderà in ogni caso al comando

Alle 13, al Tre Fontane, la Roma Primavera oggi recupera la partita contro il Genoa rinviata lo scorso 22 dicembre a causa del focolaio Covid nel gruppo giallorosso come riporta Il Corriere della Sera. Per i ragazzi di Alberto De Rossi è l’ultimo impegno di un girone di andata dominato, che la Roma chiuderà in ogni caso al comando (a oggi sono 6 i punti di vantaggio sul Cagliari, secondo), anche se nell’ultimo turno è arrivata la prima sconfitta sul campo della Fiorentina. “Con il reparto che ha il Genoa, credo che non staranno ad aspettarci – le parole di De Rossi -. Sono una squadra molto forte con almeno tre o quattro individualità da proiezione futura. Sarà una partita aperta, come le ultime che abbiamo visionato, da prendere con le molle: le gare, oltretutto, stanno iniziando a diventare anche dure dal punto di vista agonistico”. Di fronte, due degli attaccanti più prolifici del campionato: il romanista Voelkerling Persson e il genoano Besaggio, capocannoniere.