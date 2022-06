Primavera Femminile in finale: battuto il Milan 4-1, ora la Juventus

Si qualifica alla finale scudetto la Primavera della Roma Femminile si legge sul Corriere della Sera. Il 4-1 inflitto al Milan - doppietta di Corelli e gol di Massimino e Bergersen - vale la terza sfida di fila alla Juventus, che si qualifica alla finale battendo la Fiorentina sempre per 4-1. La Primavera della Roma avrà dunque una seconda opportunità per portare a casa il titolo, dopo la sconfitta contro l'Inter della squadra maschile all'ultimo impegno con De Rossi in panchina.