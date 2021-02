Primavera e femminile, doppio poker giallorosso

Per la Roma Primavera e quella femminile vale la regola del 4, scrive Marco Calabresi sul Corriere della Sera. Doppio poker a poche ore di distanza per le squadre di Alberto De Rossi e Betty Bavagnoli: i primi a gioire sono stati i giovani, che al Tre Fontane hanno schiantato il Torino, riscattando la sconfitta di lunedì scorso a Ferrara e allungando di nuovo in vetta alla classifica (mercoledì c’è il Verona in Coppa Italia).

Quattro marcatori diversi a segno: Darboe e Providence nel primo tempo, Milanese e Podgoreanu nella difesa. Nel pomeriggio, invece, le ragazze hanno dominato a San Gimignano nell’andata dei quarti di finale di Coppa Italia e qualificazione ipotecata: doppietta di Lazaro e la rete di Serturini; in apertura di ripresa, il gol di Andressa.