Primavera, debutto super: vittoria in casa del Torino

L’esordio in campionato della Roma Primavera è stato un trionfo, scrive Gianluca Puacentini sul Corriere della Sera. A Biella, i giallorossi hanno battuto 4-0 il Torino. Una vittoria, quella della squadra di De Rossi, ipotecata già nel primo tempo con i gol di Voelkerling e Tahirovic; nella ripresa, lo splendido tris dell’italo-australiano Volpato (sombrero su un avversario e sinistro dall’interno dell’area a battere il portiere Milan) e la quarta rete firmata da Rocchetti. “I ragazzi hanno fatto una partita perfetta, considerando anche il momento – le parole di De Rossi – Questo dimostra quanto siano concentrati su quello che devono fare. Non si parla mai di perfezione, ma stavolta l’abbiamo rasentata“. Il campionato si ferma subito, tornerà nel weekend tra l’11 e il 12 settembre (Roma in casa con il Sassuolo).